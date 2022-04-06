Франция отменила все ограничения для въезда россиян. Об этом сообщает пресс-служба генконсульства республики в РФ.

Власти Франции приняли решение с 1 апреля снять ограничения на выдачу всех типов виз гражданам России. Также теперь россиянам больше не придётся предъявлять одобренные в Евросоюзе сертификаты о вакцинации или подтверждать наличие полученной ранее французской визы.

Отметим, что в условиях закрытия неба для российских самолетов, добраться туда можно будет только с пересадкой в Стамбуле.

Напомним, ранее, 30 марта, посольство США в России прекратило обработку заявок на получение виз.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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