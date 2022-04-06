На Благовещение, которое отмечают 7 апреля, в Украине будет самый теплый день - температура воздуха местами прогреется до +20 градусов. Погода обещает быть сухой и солнечной. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.



"7 апреля в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве наших областей составит +14+20 градусов. Несколько свежее будет на побережье морей и в Карпатах, +9+12 градусов", - говорится в сообщении.

По данным Диденко, завтра в Украине будет много солнца, разве что западные области прикроются облаками. Правда ветер будет оставаться порывистым, но в этом синоптик видит позитив - воздух очистится от смога или дыма.



"Дождей в большинстве областей Украины не предполагается, только небольшие - на Волыни, Ровенщине, Львовщине и Закарпатье. Поэтому завтра по возможности и с учетом всех оговорок безопасности следует походить, погулять, погреть нос на солнце", - советует синоптик.

Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, завтра ожидается +18+20 градусов. Без осадков, с солнцем и весенним ветром.

"И хотя это тепло еще не окончательно, но Благовещение указывает на окончательную победу нашей любимой украинской весны", - обнадеживает Наталья Диденко.





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