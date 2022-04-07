В Украине запустят новую систему уведомления об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Уведомления будут высвечиваться на телефоне поверх всех окон и сопровождаться звуковым сигналом.

Об этом сообщает ГСЧС.

Данная технология называется Cell broadcast, она позволяет выводить уведомления сразу на экран телефона, поверх всех приложений или заблокированного экрана с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.

Сейчас власти внедряют систему совместно с мобильными операторами.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях. Абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от ГСЧС", - сообщают в ГСЧС и показывают, как данное уведомление будет выглядеть в телефоне.

Ранее Google запустил уведомление о воздушной тревоге для пользователей Android в Украине.

Напомним, что киевлян попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, потому как в столице сохраняется опасность ракетного удара.

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