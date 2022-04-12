Пограничники пресекли уже несколько попыток выезда за границу мужчин, которым ограничен выезд из страны на период действия военного положения, под видом дальнобойщиков.

Поэтому сотрудники Госпогранслужбы особенно тщательно проверяют дальнобойщиков, которые совершают первый рейс.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook во вторник, 12 апреля.

В Госпогранслужбе говорят, нарушители в обход закона решают вопрос о внесении их в автоматическую систему "Путь", как участников международных перевозок. В настоящее время уже начато несколько уголовных производств.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники нашли в багаже водительницы BMW скрипку времен вторжения Наполеона. Инструмент изъяли для экспертизы и дальнейшего правового решения.

Также писали, что пограничники объяснили, как водители призывного возраста могут выехать из Украины. Речь шла о водителях грузовиков и железнодорожного транспорта.

Кроме того, сообщалось, что пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем.