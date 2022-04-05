Украинские пограничники продолжают возвращаться на государственные границы на севере страны.

Так, сегодня бойцы Госпогранслужбы подняли украинский флаг над несколькими подразделениями в Киевской области.

В частности, пограничники вернулись в отдел пограничной службы "Иванков" со структурными подразделениями, а также в отдел "Млачевка". Оба погранпункта были захвачены россиянами еще 24 февраля, в первый день войны.

"Вернувшись, военнослужащие Госпогранслужбы увидели, что рашисты традиционно несли разруху и свинарник, а также мародерили. Военные преступники "освободили" пограничные подразделения от имущества и техники", - говорится в сообщении.

В Погранслужбе заявили, что оккупанты сняли даже электроплиты и бойлеры.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

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