В Киевской области, с четверга, 14 апреля, и минимум на трое суток по соображениям безопасности будет закрыт проезд по дороге М-06 Киев - Чоп на участке с 49 по 52 километр и подъезды к трассе на 51 километре.

Об этом сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

Проезд закрыли утром в 09:30. Дорожники просят учитывать информацию о закрытии проезда во время планирования поездок и выбирать альтернативные безопасные пути.

Напомним, в Минобороны киевлян просят не спешить домой из эвакуации и считают, что войска России только собирают силы.

Также сообщали, что, по данным ГСЧС, разминировании нуждается половина территории Украины.

Вместе с тем, писали, что в Киеве Южный мост открыли для всех автомобилей. Теперь сообщение между левым и правым берегом осуществляется по трем мостам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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