В Швейцарии стали выпускать водку в поддержку Украины. Называется она - Vodka Zelensky.

Бренд создала украинка Настя, которая уехала из страны во время войны, и швейцарский бизнесмен Тобиас.

Цена за бутылку водки "Зеленский" (0,7 л) – около 930 гривен (в эквиваленте).

Создатели обещают, что вся прибыль пойдёт на помощь Украине.

Напомним, что ранее в Иерусалиме "Путин паб" переименовали в "Зеленский паб".

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.