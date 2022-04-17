Российские военные будут выдавать жителям Мариуполя пропуска для передвижения по городу
Российские военные обязали жителей Мариуполя получать пропуска для передвижения по городу. Уже на следующей неделе без такого пропуска нельзя будет даже находиться на улице.
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже со следующей недели будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице", - пишет советник мэра.
По словам Андрющенко, поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации оставшихся в городе людей.
Напомним, с понедельника оккупанты перестанут выпускать из Мариуполя мужчин, чтобы провести "фильтрацию".
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