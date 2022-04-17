Российские военные обязали жителей Мариуполя получать пропуска для передвижения по городу. Уже на следующей неделе без такого пропуска нельзя будет даже находиться на улице.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже со следующей недели будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице", - пишет советник мэра.

По словам Андрющенко, поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации оставшихся в городе людей.

Напомним, с понедельника оккупанты перестанут выпускать из Мариуполя мужчин, чтобы провести "фильтрацию".

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