В Украине неделя перед Пасхой будет дождливой, температура воздуха будет ниже климатической нормы. Холоднее всего будет в северных и восточных областях нашей страны. Интенсивность осадков снизится к концу недели.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщают "Украинские новости".

По словам синоптика, неделя в Украине началась местами со снегопадов. Под влиянием циклонической деятельности и поступления холодных воздушных масс арктического происхождения в ближайшие дни погодные условия в нашей стране будут иметь неустойчивый и капризный характер. В большинстве областей пройдут обильные дожди, а температурный фон окажется заметно ниже климатической нормы.

Прохладнее всего, по словам Кибальчича, будет в западных и северных областях Украины, температура воздуха здесь будет на 4-7 градусов ниже нормы. В Карпатском регионе среднесуточные значение температуры будут колебаться около 0 градусов, а осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега.

В понедельник, 18 апреля, по данным синоптика, в южных, центральных, восточных и части северных областей ожидаются умеренные дожди. В Черниговской, Киевской, а также в западных регионах Украины ночью будет без существенных осадков, утром и днём небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северный, на востоке юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, в западных областях и Карпатах заморозки до -5 градусов; на востоке и юго-востоке Украины +6…+11 градусов. В восточных областях и в Приазовье +14…+19 градусов.

Во вторник, 19 апреля, дожди пройдут в Приазовье, восточных областях и на Сумщине. Местами прогремят грозы. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +1…+6 градусов, в западных областях заморозки до -5 градусов; на востоке страны и в Приазовье +6…+11 градусов. Днём термометры покажут +6…+11 градусов, в южных и восточных областях +12...17 градусов.

В среду, 20 апреля, дожди распространятся на большую часть территории Украины, за исключением юго-западных областей. В дневное время местами осадки будут значительными. Ветер ожидается западный, юго-западный, 5 – 10 м/с. Минимальная температура ночью +2…+7 градусов, в восточных областях до +10 градусов, в Карпатах около 0 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах +7…+12 градусов, на юге Украины до +15.

В четверг, 21 апреля, под влиянием малоподвижного циклона, осадки на большей части Украины продолжатся. Наиболее интенсивными они будут на Левобережье Украины, в восточных областях местами с грозами. Ветер сохранится в основном юго-западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днём +7…+12 градусов, в южных областях +13…+18 градусов.

В пятницу, 22 апреля, дождливая погода сохранится в большинстве областей, за исключением крайнего запада и Приазовья. Ветер ожидается переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха останется без существенных изменений.

В выходные, 23 – 24 апреля, интенсивность осадков постепенно снизится вплоть до полного прекращения на Пасху. Температура воздуха постепенно пойдёт на повышение и вернётся в климатическую норму на большей части Украины.

Напомним, в Украину в преддверии Пасхи с запада вернулись 400 тысяч человек.

Также мы писали о том, что на Пасху храмы Украины не будут работать в комендантский час.