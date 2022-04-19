В среду, 20 апреля, по всей территории Украины установится теплая погода, а воздух прогреется чуть выше +10 градусов Цельсия.

Такие данные приводит украинский Гидрометцентр.

Как видно по карте, днем чуть прохладнее, чем в остальных регионах, будет в Одесской области, на западе и северо-западе: от +8 до +11 градусов. В других местностях столбики термометров поднимутся в среднем до +11...+13 градусов. Теплее всего будет в Донецке и Луганске: +12...+14.

Ночной разброс температур более резкий. В том же Луганске воздух ночью практически не остынет и будет +10 градусов, в центре похолодает до +3...+5, а вот на западе даже немного приморозит - до -1...-3.

На западе, севере и востоке ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. А вот в центре и на юге пройдут не очень обильные дожди.

В Киеве 20 апреля днем ожидается +9...+11, ночью - +2...+4. День выдастся солнечный с несущественной облачностью.

Синоптики предупредили, что 20 апреля ночью в западных и Винницких областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе составят 0...-5° (II уровень опасности, оранжевый), на остальной территории (кроме восточных и северо-восточных областей) на поверхности почвы заморозки 0...-3° (I уровень опасности, желтый).

Ранее мы приводили прогноз погоды на всю предпасхальную неделю.

Также мы писали, что весна долго не наступала в Украине, а первое тепло установилось только в середине апреля.