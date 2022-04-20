Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Теперь дело о выдаче австралийца в Соединенные Штаты зависит от решения главы британского МВД Прити Пател. Если он примет решение об экстрадиции, у защиты Ассанжа будет возможность оспорить его в Высоком суде Лондона.

Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Летом 2021 года Эквадорский суд принял решение лишить гражданства Республики Эквадор основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Весной 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае того же года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

В январе 2022-го Высокий суд Лондона позволил основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании.

Также известно, что еще в октябре 2021 года Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Инцидент произошел прямо во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. В результате у 50-летнего узника произошло опущение века, а также наблюдались проблемы с памятью, признаки неврологического повреждения.

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