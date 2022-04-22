Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что на Донбассе при правильном вооружении и сохранении высокой мотивации ВСУ могут не только остановить наступление России, но и отбросить ее.

Об этом пишет The New York Times.

При этом, исход новой фазы войны для американцев пока "остается неясным", так как ни одна из сторон войны не имеет очевидного преимущества.

Российские военные, как считает издание, намерены окружить украинские силы в регионе, наступая на юг от Изюма и на север от Донецка.

При этом крупномасштабного наступления пока не ведется, прощупывается оборона ВСУ в направлении Краматорска, критически важного пункта, пишет издание.

Чтобы этого не допустить, украинские силы обороняются к югу от Изюма и предпринимают отвлекающие контратаки к востоку от Харькова.

Двинуться на Краматорск российские войска смогут и со стороны Донецка (то есть с юга).

Кроме того, российские войска концентрируются между Запорожьем и Донецком. Ожидается, что туда могут перебросить силы из-под Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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