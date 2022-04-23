В Италии напали на внучку поэта Иосифа Бродского - актрису Агнию Мищенко-Бродскую.

По словам актрисы, ее избили беженцы из Украины.

Мищенко-Бродская написала заявление в полицию и сняла побои. Также она записала видеообращение, в котором обратилась к гражданам Украины.

"Украинцы, я хочу у вас спросить. Что я сделала вам плохого?" - спрашивает внучка Бродского в видеообращении.

Комментируя этот инцидент для российской прессы, она выразила уверенность, что подверглась нападению "только потому, что русская еврейка".

Ранее мы писали, что в Испании россияне избили украинца-бармена за слова "Слава Украине".

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.