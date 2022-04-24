Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор.

Об этом сообщает Hurriyet.

Известно, что стороны обсудили ситуацию в Украине и переговорный процесс с Россией. Кроме того, Эрдоган также заявил о необходимости эвакуировать мирное население Мариуполя.

Кроме того, глава Анкары также выразить готовность всесторонне содействовать переговорам между Украиной и Россией.

"Президент Эрдоган заявил, что он также положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины", - добавил он.

По информации журналистов, Эрдоган в ближайшее время также проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".