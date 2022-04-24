Американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории был сенатором-республиканцем, скончался в возрасте 88 лет.

Об этом сообщается на сайте его фонда Hatch Foundation.

Республиканец провел на должности сенатора 42 года и умер в возрасте 88 лет в столице американского штата Юта Солт-Лейк-Сити в окружении семьи.

Сообщается, что Хэтч за годы работы стал одним из самых эффективных законодателей, он выступил автором или соавтором 750 законопроектов, впоследствии ставших законами.

Оррин Грант Хэтч родился 22 марта 1934 года в Пенсильвании. С 1977 года он был сенатором США от штата Юта. В январе 2015 стал временным председателем Сената США. Он стал автором или соавтором около 750 законопроектов, ставших законами.

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