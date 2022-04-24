Корреспондента французского издания Le Figaro рассказал в своей статье о том, что в Славянске, который уже 8 лет является прифронтовой зоной, люди даже не обращают внимания на сирены. "Страна" приводит некоторые выдержки из его статьи.

"Начинает реветь сирена воздушной тревоги, но никто не обращает на это внимания. Покупатели приходят и уходят как ни в чем не бывало из маленького супермаркета "Семья" в центре Славянска. Несмотря на преследующий шум, собаки продолжают дремать на тротуаре.

Мимо тихо проходит пара с маленькой девочкой в розовом, полицейские курят на скамейке, смеясь, а молодая девушка продает рыбу, которая все еще трепещет в ящике.

"Мы привыкли к оповещениям в Славянске, постоянно так, - сказала она. Остальная Украина только что открыла для себя войну; мы живем с этим с 2014 года", приводит слова местных жителей журналист.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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