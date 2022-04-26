Среда, 27 апреля, в Украине обещает быть теплой. В течение дня температура воздуха поднимется до +14+19 градусов, а в южной и восточных части, а также в Днепре с районами ожидается +18+22 градуса. Ветер обещают преимущественно северо-западный, умеренный. Об этом сообщает синоптик. Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве регионов - сухая и теплая погода. Небольшие дожди пройдут лишь местами в западных областях (во второй половине дня может больше полить Черновицкую область), немного заденет Сумщину.

В Киеве 27 апреля будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до +14 градусов.

"Умеренная весна понемногу открывает нам всю свою красоту с нежными гиацинтами-тюльпанами, уже есть даже намеки на каштановые цветы и презентует невероятный зеленый цвет, который бывает только в апреле", - говорит синоптик.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.