Один из лидеров мировой бьюти-индустрии Coty Inc, которая производит и продает продукцию под 80 брендами, в том числе Max Factor и Hugo Boss, прекратит работу в РФ из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Французско-американская компания продает продукцию под 80 брендами, включая Max Factor, Hugo Boss, Alexander McQueen, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Adidas, Balenciaga, Marc Jacobs, Miu Miu, Tiffany & Co, Rimmel и CoverGirl.

В 2021 году на Россию приходилось чуть больше 3% продаж Coty.

Компания не ожидает, что этот шаг повлияет на цели по доходу и прибыли на 2022 финансовый год.

Напомним, ранее технологический гигант Intel приостановил работу в России.

Также мы писали о том, что Nestlé приостановил в РФ продажу "Несквика" и "КитКат".

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.