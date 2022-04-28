Российские СМИ сообщают что в Саратовской области России столкнулись два военных вертолета. По предварительным данным, два человека погибли и ещё один пострадал.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Издание Mash пишет, что один из членов экипажа, Иван Бульбачкин, спасся. Он контужен. Второго ищут, недавно он ответил на телефонный звонок.

Также есть информация, как именно произошла трагедия. "Один из вертолетов совершал полет из поселка Соколовый. Он зацепился хвостовой частью за второй - тот упал и загорелся. Один член экипажа успел покинуть борт с парашютом, он в больнице. Другой погиб, третьего в настоящее время разыскивают", - пишет "112".

В свою очередь, мэр Саратова заявил, в Саратове упал вертолет "Ансат", который совершал учебный полет.

Между тем, представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, в Саратовской области, оба пилота катапультировались.

Также есть фото того, что осталось от упавшего вертолёта.

Также "Страна" писала, как украинские военные сбили под Харьковом российский вертолет за 16 млн долларов. А несколькими днями ранее ВСУ сбили по два вражеских самолета и вертолета.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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