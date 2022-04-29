Сделанный 29 апреля спутниковый снимок зафиксировал вероятную загрузку крылатых ракет "Калибр" на подводную лодку типа "Кило" в порту Севастополя.

Об этом сообщает в Фейсбук американская компания Maxar Technologies.

"Новые спутниковые снимки, сделанные сегодня утром, показывают загрузку вероятных ракет "Калибр" на подводную лодку класса "Кило" в черноморском порту Севастополь, Крым, Украина", - сказано в записи.

Подводные лодки класса "Кило" - собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: №877 "Палтус" и №636 "Варшавянка".

Ранее "Страна" сообщала, что с начала своей агрессии Россия выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило ей не менее 7,5 миллиардов долларов. Это превышает годовой бюджет всех российских городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.