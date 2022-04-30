Ассистент главного тренера донецкого ФК "Шахтера" Карло Николини не исключает, что новый сезон Украинской профессиональной лиги по футболу может пройти в Польше.

Об этом он заявил в интервью изданию Calcionapoli24.

Николини заявил, что в Италии точно нельзя провести это соревнование, в качестве альтернативы есть много других вариантов.

"Например, Польша. Все зависит от того, закончится война или нет. Когда она закончится, мы будем готовы начать сезон снова, организовав его в западной части страны.В противном случае мы оценим все варианты. Экономически мы, как и "Динамо", еще можем держаться, но другие клубы – нет. Это все опустошает нас, потому что трудно что-либо планировать", - сказал он.

Напомним, ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ (Российскую премьер-лигу) из состава организации. Соответствующее решение было принято на Совете директоров ассоциации в связи с "экстраординарными и трагическими обстоятельствами".

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