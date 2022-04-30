Укрзализныця временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда, это связано с проведением технических работ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена ​​продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци, а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии", – говорится в сообщении.

В компании извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить.

Напомним, Укрзализныця назначает новый поезд из Украины в Польшу. Он будет курсировать из столицы Украины Киева в польский город Хелм, что недалеко от польско-украинской границы.

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