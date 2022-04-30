Киевская областная военная администрация обнародовала рекомендации по поводу посещения кладбищ в поминальные дни 1-3 мая.

Об этом информирует пресс-служба столичной ОВА.

"В связи с вероятными провокациями со стороны России, а также исходя из рекомендаций Главного управления ГСЧС в Киевской области, решение о возможности посещения кладбищ во время поминальных мероприятий принимают органы местного самоуправления", - пишет в Телеграм председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

Власть предупреждает, что на деоккупированных территориях спасатели до сих пор фиксируют десятки тысяч взрывоопасных предметов, подлежащих уничтожению. Есть случаи (хотя и редкие) обнаружения взрывоопасных предметов именно на территориях кладбищ и кладбищ.

В связи с этим на территориях, находившихся в эпицентре боевых действий или под оккупацией, посещать кладбища до полного разминирования запрещается. Киевская обладминистрация призывает всех жителей региона воздержаться от посещения кладбищ во время поминальных дней.

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