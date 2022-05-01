Сегодня, 1 мая, с 10:00 до 15:00 в районе села Каменское Запорожской области будет открыт "зеленый коридор" для граждан, которым нужно проехать на контролируемые Россией территории.

Об этом сообщил спикер областной военной администрации Иван Арефьев.

Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией с безопасностью. В случае ее изменения коридор будет закрыт.

Ранее мы писали, что в Запорожье, куда стекаются переселенцы из Донбасса, полиция начала "фильтрационные мероприятия". Правоохранители в рамках этой "фильтрации" будут ходить по квартирам, чтобы проверять переселенцев.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.