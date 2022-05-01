Из Киева рейсом "скорой помощи" эвакуировали в Израиль 100-летнюю Добу Губергриц, пережившую Холокост.

Эту историю рассказывает Reuters.

Ей уже приходилось оставлять дом из-за войны – во время Второй мировой она эвакуировалась из Украины в Среднюю Азию.

"Конечно, я сказала: боже мой, какой кошмар! Опять война, опять бомбежки, опять эвакуация, опять бросить свой дом. Поэтому, конечно, я бы хотела мира между двумя народами", - рассказывает Доба.

Ранее мы писали, что в Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию. В подвале своего дома, где Объедкова пряталась от бомбежек, она страдала от холода и нехватки воды и еды, рассказала ее дочь Лариса. Объедкова умерла 4 апреля, муж дочери похоронил ее в общественном парке Мариуполя, после чего семья смогла покинуть город.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.