В военных действиях в Украине принимают участие прошедшие военную подготовку граждане США.

Об этом сообщает американская газета Politico.

В частности, издание пишет, что на стороне Украины воюет группа Task Force Yankee. Ее лидер - бывший полицейский Харрисон Джозефович. По его словам, в группе насчитывается порядка 190 добровольцев.

Большая часть добровольцев участвует в доставке продовольствия и медикаментов к линиям боевых действий.

Некоторые добровольцы участвуют в боевых действиях.

"Считается, что неопределенное число других американцев, многие из которых имеют военное прошлое, находятся в стране, сражаясь с российскими войсками вместе с украинцами и добровольцами из других стран, даже несмотря на то, что силы США не принимают непосредственного участия в боевых действиях", - пишет Politico

Публикация в газете появилась на фоне сообщений о первой гибели гражданина США в ходе боевых действий в Украине.

Ранее мы писали, что после смерти американца в боях с Россией в Пентагоне призвали граждан США отказаться от поездок в Украину.

Также сообщалось, что в Украине погиб британский военный, воевавший за ВСУ. Еще один пропал без вести.