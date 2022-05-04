В Украине завтра-послезавтра, 5-6 мая, ожидаются заморозки. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укргидрометцентра".

"5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°", - указывается в сообщении.

Ранее мы писали, что в среду, 4 мая, в Украине погода будет удерживать подогревшуюся накануне температуру воздуха. В течение дня сегодня предполагается +14+17. На востоке и юге страны уже повеет "легким летом" - там прогнозируют до +22. Свежее будет в северных и северо-восточных областях - там не выше +12+16 градусов. В Киеве в среду днем ​​ожидается около +15 градусов. Ночью будет около +5+7 градусов. А вот в ночные часы 5 и 6 мая возможны в окрестностях заморозки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.