Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей защитников, удостоенных этого звания посмертно. Глава государства также вручил первые знаки отличия "Крест боевых заслуг".

Об этом сообщает Офис президента.

Торжественная церемония прошла в Белом зале героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский напомнил, что сегодня Украина отмечает День пехоты. И добавил, что этот день особенный и для него лично, поскольку его дед прошел бои Второй мировой войны именно пехотинцем.

Президент сообщил, что подписал указ, которым учреждено специальное отличие "За мужество и отвагу", и первыми его получили части Сухопутных войск ВСУ:

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Кроме того, Зеленский вручил первые боевые знаки отличия независимой Украины – "Крест боевых заслуг", введенный его указом.

"Совершенно справедливо, что такая награда учреждена в нашем государстве именно сейчас. Украинцы всегда ценили и отмечали боевые заслуги. У нас большое героическое наследие, а значит, и традиции боевых наград", – подчеркнул он.

Первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Награду также получили:

заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк;

командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко;

заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский;

боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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