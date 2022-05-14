Администрация США готова поддержать соглашение, согласно которому Украина выйдет победителем из войны.

Такую позицию озвучила временная поверенная в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин в эфире телемарафона UAразом.

В посольстве США считают что потенциальный мирный договор между Украиной и Россией должен учитывать, прежде всего, интересы украинцев.

"Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и РФ достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат", – объяснила Кристина Квин.

Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не примет мир в Украине на условиях России. По его словам, мир возможен только при договоренности, согласии, мирном соглашении между Украиной и Россией, которое не является продиктованным миром.

Также "Страна" сообщала, что Байден и Шольц договорились, что США и Германия не признают изменение границ Украины после войны.