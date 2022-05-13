Берлин не согласится с миром в Украине, если Россия будет диктовать свои условия.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил после телефонного разговора с Путиным на предвыборном мероприятии СДПГ в Кельне, сообщает Der Tagesspiegel.

"В России еще не поняли, что мир невозможен, если Москва захватит кусок Украины военной силой. Мир возможен только при договоренности, согласии, мирном соглашении между Украиной и Россией, которое не является продиктованным миром", – сказал Шольц.

Напомним, Олаф Шольц снова перезвонил Путину и призывал к прекращению огня в Украине.

Также мы писали, что Борис Джонсон призвал президента Франции не вести переговоры на условиях России и не идти ей на уступки.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.