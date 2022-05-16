Жены мобилизованных в Луганске устроили бунт и потребовали от "министра иностранных дел ЛНР" Владислава Дейнего помочь им вернуть мужчин из Харьковской области домой.

"Верните наших мужей! 206-й полк! Много убитых, раненых и пленных! Кто остался в Харьковской области, их на территорию России не выпускают! Они не сдались, их разбили полностью! Они просто ушли с боевых действий. Они не дезертиры, они просто спасли свои жизни, те, кто смогли. На них шли танки, а они, извините, с пистоликами", - заявили женщины.

Дейнего ничего им по сути не ответил. На ещё одном видео женщины говорят с каким-то представителем "ЛНР" по телефону и тот им советует написать "письменное заявление в военкомат". Такой ответ женщин не устроил.

Ранее в соцсетях появились обращения жён и матерей мобилизованных солдат "ДНР" из 115 полка, которые были в Харьковской области.

Также в сети появилось видео, как военные "ЛНР", отступившие со своих позиций под Харьковом, пытаются перейти российскую границу, но их не пропускают.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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