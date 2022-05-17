Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Британии представление о блокировке его экстрадиции в США. Об этом написала супруга Ассанжа Стелла Морис в Twitter.

По ее словам, ведется работа по подготовке представления на имя главы МВД Британии Прити Пател с целью заблокировать процесс по экстрадиции ее супруга в Соединённые Штаты.

"Мы собираемся подать представление министру внутренних дел Прити Пател с просьбой заблокировать экстрадицию Джулиана в США", – сказано в публикации супруги Ассанжа.

Ранее Вестминстерским магистратским судом Лондона был выдан ордер на экстрадицию Ассанжа, но финальное слово остается за главой МВД Королевства Прити Пател. Если она примет решение об экстрадиции, у защиты Ассанжа будет возможность оспорить его в Высоком суде Лондона.

Защите Ассанжа необходимо было направить свои доводы в срок до 18 мая.

Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Летом 2021 года Эквадорский суд принял решение лишить его гражданства Республики Эквадор.

Весной 2019 года Ассанж был задержан по запросу США и в мае начались слушания по вопросу о его экстрадиции. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

В январе 2022-го Высокий суд Лондона позволил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании.

Также известно, что еще в октябре 2021 года Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Инцидент произошел прямо во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. В результате у 50-летнего узника произошло опущение века, а также наблюдались проблемы с памятью, признаки неврологического повреждения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.