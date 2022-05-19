Германия выделит около миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в четверг, 19 мая, на встрече министров финансов G7 в Петерсберге вблизи Бонна, пишет Spiegel.

Речь идет о грантах, которые должны выплачиваться из бюджета на 2022 год, без создания дополнительной задолженности.

Средства будут направлены на обеспечение дееспособности Украины.

По словам Линднера, другие страны G7 тоже хотят принять участие в этом процессе. К примеру, Соединенные Штаты хотят мобилизовать 7,5 миллиарда долларов.

По данным немецкого Минфина, Украина попросила помощи в размере около 5 млрд евро в месяц.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" выделят Украине финансовую помощь в размере 24 миллиарда долларов на период с 2022 года с возможностью увеличения суммы, если в этом возникнет необходимость.

Также "Страна" сообщала, что Украина просит 50 миллиардов долларов финансовой помощи у МВФ и стран G7. В качестве вариантов привлечения средств рассматривается также беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR (специальных прав заимствования) в МВФ, когда полученные деньги не нужно будет возвращать.