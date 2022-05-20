Закон о помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов везут в Южную Корею на подпись президенту США Джо Байдену, который находится там с визитом.

Об этом CNN сообщил представитель Совета национальной безопасности.

Закон "везет тот, кто уже ездил в регион в рамках своих служебных обязанностей", сказал представитель.

"Законопроект направляется в Южную Корею для подписания президентом, и его доставляет человек, который уже ездил в регион в рамках своих официальных обязанностей", - сообщил представитель.

Закон предусматривает выделение средств на военную и гуманитарную помощь, в том числе финансирование помощи украинским военным и силам национальной безопасности, предоставление американской техники, а также обеспечение общественного здравоохранения и медицинской поддержки украинских беженцев.

Напомним, 19 мая Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в размере 40 миллиардов долларов.

Как пишут американские СМИ, в пакет США входят зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойная артиллерия. В законопроект также включено более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины.