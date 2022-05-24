Во среду, 25 мая, в Украине в основном тепло и сухо, только на западе грозовые дожди. Температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Завтра в западной части страны прогнозируют до +24...+28 градусов, немного прохладнее на Волыни и Ровенской области, там ожидается до 21...+24 градусов.

В восточных регионах будет немного прохладнее, там до +18...+23 градусов.

"В большинстве регионов Украины повышенное атмосферное давление предотвратит любые значительные осадки - преобладает сухая погода. А вот из Польши завтра наступит атмосферный фронт, который принесет в наши западные регионы кратковременные дожди с грозами", - пишет Диденко.

По данным синоптика, завтра в Киеве будет самый комфортный день за всю неделю - сухой, без сильного ветра и теплой, днем +23 градусов.

Однако к концу недели в столице прогнозируют похолодание и дожди.

Напомним, на выходных в Украине были сильные порывы ветра.

Вместе с тем, сообщалось, что в США мощный торнадо обрушился на город Гейлорд.

Также мы писали о том, что в пятницу, 20 мая, Чехия пострадала от сильных штормов - в некоторых частях страны выпал град, что повлекло за собой значительные повреждения и затруднило движение.