Государственное агентство автодорог Украины объявило первый благотворительный онлайн-аукцион на Prozorro. На продажу выставляют дорожный знак, созданный на третий день войны, с надписью "Нах@й, опять нах@й, в Россию нах@й".

Об этом сообщается в Фейсбуке "Укравтодора".

В организации напомнили историю возникновения такого указателя.

"Как только войска РФ начали широкомасштабное наступление, стало ясно, что навигация у них устарела, карты каких-то 80-х годов. "Укравтодор" дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов. Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А взамен создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже установили дорожники и коммунальщики", - говорится в записи.

Выставленный на аукцион дорожный знак из Сумской области. На нем есть следы от пуль. Его продадут 2 июня на благотворительном онлайн-аукционе. Стартовая цена за лот - 50 тысяч гривен или $1,5 тысяч.

Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования).

Аукцион пройдет онлайн, поэтому участие в нем можно принять из любой точки мира. Все зарегистрированные покупатели получат ссылку на участие в аукционе в день его проведения. Информация об участниках аукциона, а также подтверждение оплаты за лот будут опубликованы на сайте "Prozorro.Продажи".

Все средства, собранные по итогам аукциона, будут направлены на специальный счет Национального банка для нужд ВСУ.

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