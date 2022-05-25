В июне граждане Украины будут отдыхать меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с продлением военного положения до 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В этом году на июнь выпадают два праздника: Троица (13-го числа) и День конституции Украины (28 июня). Однако делать их выходными, как обычно, не будут. Они пройдут как обычные рабочие дни.

Отдохнуть можно будет только в субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.

Перекройка графика выходных связана с тем, что введенное после вторжения России в Украину военное положение предусматривает прекращение действия некоторых норм Кодекса законов о труде. В том числе тех, что предусматривают определение праздничных и нерабочих дней, а также перенос их на другие дни.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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