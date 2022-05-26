Губернатор Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал фото большого пожара в Марьинке. Кириленко заявил, что Россия превращает в пепелища города области.

Весь горизонт в огне, пожар случился из-за обстрелов.

Марьинка - город районного значения в Донецкой области, до 2020 года - административный центр Марьинского района. Входит в Донецкую агломерацию. Население упало ниже 10 тысяч. По сути - юго-западная окраина Донецка.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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