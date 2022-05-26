Соль, которая рекордно дорожает в Украине, растет в цене и в напавшей на нас России.

Росстат зафиксировал крупнейшее подорожание соли за 16 лет. В марте стоимость соли в магазинах России выросла в среднем на 23% по сравнению с мартом 2021 г. с 13,8 до 17,07 руб.

В апреле соль подорожала еще почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.

Последний раз продукт дорожал за один месяц больше чем на два рубля во время "соляного кризиса" 16 лет назад. Тогда на фоне слухов о прекращении поставок из Украины соль подскочила с 5 до 50 рублей за кг.

Тогда на украинскую соль (из Артемсоли) приходилось 40% российского рынка.

Нынешнее подорожание связывают с высоким спросом на соль - россияне активно делают запасы.

В Украине нынешнее подорожание соли связывают как раз с дефицитом - "Артемсоль" в Донецкой области не работает и не осуществляет поставок.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.