В России зафиксировано рекордное за 16 лет подорожание соли
Соль, которая рекордно дорожает в Украине, растет в цене и в напавшей на нас России.
Росстат зафиксировал крупнейшее подорожание соли за 16 лет. В марте стоимость соли в магазинах России выросла в среднем на 23% по сравнению с мартом 2021 г. с 13,8 до 17,07 руб.
В апреле соль подорожала еще почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.
Последний раз продукт дорожал за один месяц больше чем на два рубля во время "соляного кризиса" 16 лет назад. Тогда на фоне слухов о прекращении поставок из Украины соль подскочила с 5 до 50 рублей за кг.
Тогда на украинскую соль (из Артемсоли) приходилось 40% российского рынка.
Нынешнее подорожание связывают с высоким спросом на соль - россияне активно делают запасы.
В Украине нынешнее подорожание соли связывают как раз с дефицитом - "Артемсоль" в Донецкой области не работает и не осуществляет поставок.
Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
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