Суд открыл производство по делам о запрете ряда политпартий в Украине
Восьмой апелляционный админсуд открыл производства по ряду дел о запрете деятельности политических партий, которые руководство Украины считает пророссийскими, сообщает пресс-служба Минюста.
Речь о следующих партиях:
- "Союз Левых Сил"
- "Оппозиционный блок"
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
- "Социалисты"
- "Левая оппозиция"
- "Наши"
- "Держава"
- "Справедливость и развитие"
- "Партия Шария"
- "Блок Владимира Сальдо"
Даты заседания по делу назначена пока только в отношении "Оппоблока" - 8 июня в 14:00 в зале №1, ОПЗЖ - 16 июня в 10:00 в том же зале, "Левой оппозиции" - в тот же день в 12:00, а Партии Шария - в 14:00. Адрес суда: Львов, улица Саксаганского, 13.
Напомним, 23 мая Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил заявление Минюста об обеспечении иска о запрете деятельности "ОПЗЖ", а НАПК запретили осуществлять перечисления бюджетных средств партии до вступления решения в законную силу.
Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.