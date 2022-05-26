Суд назначил несколько заседаний, который пройдут во Львове

Восьмой апелляционный админсуд открыл производства по ряду дел о запрете деятельности политических партий, которые руководство Украины считает пророссийскими, сообщает пресс-служба Минюста.

Речь о следующих партиях:

  • "Союз Левых Сил"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
  • "Социалисты"
  • "Левая оппозиция"
  • "Наши"
  • "Держава"
  • "Справедливость и развитие"
  • "Партия Шария"
  • "Блок Владимира Сальдо"

Даты заседания по делу назначена пока только в отношении "Оппоблока" - 8 июня в 14:00 в зале №1, ОПЗЖ - 16 июня в 10:00 в том же зале, "Левой оппозиции" - в тот же день в 12:00, а Партии Шария - в 14:00. Адрес суда: Львов, улица Саксаганского, 13.

Напомним, 23 мая Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил заявление Минюста об обеспечении иска о запрете деятельности "ОПЗЖ", а НАПК запретили осуществлять перечисления бюджетных средств партии до вступления решения в законную силу

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