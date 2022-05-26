Восьмой апелляционный админсуд открыл производства по ряду дел о запрете деятельности политических партий, которые руководство Украины считает пророссийскими, сообщает пресс-служба Минюста.

Речь о следующих партиях:

"Союз Левых Сил"

"Оппозиционный блок"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины"

"Социалисты"

"Левая оппозиция"

"Наши"

"Держава"

"Справедливость и развитие"

"Партия Шария"

"Блок Владимира Сальдо"

Даты заседания по делу назначена пока только в отношении "Оппоблока" - 8 июня в 14:00 в зале №1, ОПЗЖ - 16 июня в 10:00 в том же зале, "Левой оппозиции" - в тот же день в 12:00, а Партии Шария - в 14:00. Адрес суда: Львов, улица Саксаганского, 13.

Напомним, 23 мая Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил заявление Минюста об обеспечении иска о запрете деятельности "ОПЗЖ", а НАПК запретили осуществлять перечисления бюджетных средств партии до вступления решения в законную силу.

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Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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