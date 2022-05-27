Говоря о возможном захвате Лимана Донецкой области россиянами, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину отметил возросший уровень оперативного управления в армии РФ.

Соответствующее видео интервью Арестовича опубликовано на YouTube-канале "ФейгинLive".

"То, как российская армия его (Лиман - Ред.) захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии", - сказал Арестович.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, высоко оценив действия россиян в Лимане, отметил, что на ряде других направлений противник несет потери.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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