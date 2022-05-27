Запорожская областная военная администрация (ОВА) сообщает, что Россия перебрасывает из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады"

Об этом говорится в сводке ОВА, обнародованной в Телеграм-канале.

На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу. Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

Также в Запорожской ОВА добавили, что РФ перебрасывает не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты. В сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники - около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

Ранее украинская разведка сообщала, что войска РФ строят уже третью линию обороны на юге Украины, чтобы закрепиться там надолго.

Также мы писали, что войска РФ возобновили наступление в направлении Славянска и пытаются закрепиться в Лимане.

Вместе с тем, сообщалось, что российские войска пополняют резервы для нового наступления на северо-востоке Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

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