Россияне перебрасывают личный состав и технику в Запорожскую область. Иллюстративное фото: flickr.com

Запорожская областная военная администрация (ОВА) сообщает, что Россия перебрасывает из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады"

Об этом говорится в сводке ОВА, обнародованной в Телеграм-канале.

На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу. Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

Также в Запорожской ОВА добавили, что РФ перебрасывает не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты. В сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники - около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

Россия перебрасывает из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику

Россия перебрасывает из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику

Ранее украинская разведка сообщала, что войска РФ строят уже третью линию обороны на юге Украины, чтобы закрепиться там надолго.

Также мы писали, что войска РФ возобновили наступление в направлении Славянска и пытаются закрепиться в Лимане.

Вместе с тем, сообщалось, что российские войска пополняют резервы для нового наступления на северо-востоке Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробно о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.