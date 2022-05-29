В воскресенье, 29 мая, в Украине идет 95-й день войны с Россией.

Основные "горячие точки" в Донецкой и Луганской области - Северодонецк, Лиман, Славянск.

Военные РФ обстреливают Харьков, Николаев и другие города. Сохраняется постоянна угроза удара крылатыми ракетами с Черного моря.

Ниже хроника событий сегодняшнего дня. Главные новости, фото и видео, сводка Генштаба, аналитика. Материал обновляется.

29 мая

12.38 В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП на севере Донецкой области. Краматорск и соседние города остались без света. Сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Опасное направление, не так просто. Занимаются ремонтные бригады", - пишет Гончаренко.

12.34 Николаевские телеграм-каналы публикуют фото с последствиями утреннего обстрела. Пострадало общежитие в одном из районов города.

12.26 "Здесь может быть новый Мариуполь" - под таким заголовком в воскресном номере Bild идет репортаж из Северодонецка и Лисичанска.

Лисичанск почти опустел, свидетельствуют журналисты немецкого издания, от прежних 100 000 жителей остались единицы. Многие бежали не только из-за постоянных обстрелов, но и из страха быть окруженными русской армией.

Ирина (38) и ее муж Руслан (45) не хотят ехать, несмотря на опасность. "Мы оба потеряли работу из-за войны, но, по крайней мере, у нас здесь есть квартира". Они оба не знают, где еще найти жилье. "Мы не знаем, чего ожидать, но наши соседи тоже остались, и мы тоже не уйдем так быстро", — говорит Руслан, пока на заднем плане продолжают падать снаряды.

Для украинских военных в двух городах ситуация становится все более опасной: их путь снабжения находится под постоянным огнем. Это показывает, что российская армия имеет в своем распоряжении гораздо больше артиллерии и может гораздо чаще вести огонь по украинским позициям, чем наоборот, констатирует Bild.

12.17 Минобороны России утверждает, что в Кривом Роге нанести удар по "крупному арсеналу украинских войск".

Местные власти, напомним, заявляют, что ударом уничтожено промышленное предприятие.

Жертв, по данным главы облсовета, нет.

12.10 В Объединенном командовании "Юг" сообщают, что войска РФ пытаются организовать подъем потопленного катера "Раптор" у острова Змеиный.

Блогер Тим Эрхарт опубликовал спутниковый снимок и сообщил в Twitter, что у острова замечена российская баржа с краном и десантным судном. На снимке видны 14 дополнительных транспортных средств.

12.03 Выставка уничтоженной российской техники, развернутая сейчас в Киеве на Михайловской площади , станет передвижной и ее покажут в разных городах Европы. Об этом сообщил министр обороны Украина Алексей Резников.

"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо… Сегодня в Киеве, Михайловская площадь", - сказал Резников.

11.46 В результате вчерашних ракетных ударов по промышленному объекту Кривого Рога раненых и погибших нет. Такую информацию обнародовал руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"В целом, ночь в области прошла спокойно, населенные пункты не обстреливались. В общинах сейчас все тихо", - пишет у себя в телеграм-канале глава облсовета.

11.30 Утром в воскресенье, 29 мая, подвергся обстрелу жилой квартал Николаева. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - написал мэр в соцсетях.

Напомним, отстрелы Николаева шли со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.

11.21 Утром 29 мая в очередной раз обстреляны приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Наблюдатели зафиксировали около 20 "приходов" с территории противника на направлении Бояро-Лежачев.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о разрушениях - тоже.

11.11 Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов.

Он будет действовать до 6 июня.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

11.02 Промежуточные данные опроса в приложении "Дія" говорят о том, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% – против легализации

Глава Минцифры Михаил Фёдоров отметил, что за 3 дня в опросе приняли участие уже более 1 миллиона украинцев.

10.55 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на пост президента Украины.

"Плохой вопрос. Наверное, нет, потому что я не планировал и эту работу. Но тут ответственность из-за войны, что надо сделать все до конца. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом я могу быть полезным региону или государству, но скажу так, я иду за президентом. Меня бы тут не было, если бы я не верил Зеленскому с начала 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезным и где, президент будет считать, я принесу наибольшую пользу, будем смотреть", - сказал Ким, отвечая на вопрос о своих президентских амбициях.

10.29 В последнем отчете британской военной разведки по ситуации в Украине речь идет о гуманитарном коридоре через Черное море для транспортировки продовольствия из украинских портов.

25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить такой коридор в обмен на ослабление санкций. Он также заявил о необходимости разминирования акватории вокруг порта Одесса, которое должна произвести Украина.

Британская разведка приводит это высказывание как типичный пример формирования Россией общественных месседжей: вбрасывать альтернативные нарративы, чтобы усложнить для публики их восприятие.

"В данном случае, важно, что Украина для защиты своих берегов лишь установила морские мины. Россия, со своей стороны, показала, что ради своих целей готова пойти, в том числе на провоцирование мирового голода. При этом, выдвинутое ею условие по ослаблению санкций говорит о том, какое это на самом деле имеет значение для режима", - пишет британская разведка.

10.17 Губернатор Гайдай пишет что Северодонецк под контролем Украины. Россияне остаются в отеле "Мир", вглубь города продвинуться не могут.

"Кадыров лжет, его тик-тиктокеры - это сплошное позорище", - прокомментировал глава области вчерашнее заявление главы Чечни о захвате Северодонецка.

По словам Сергея Гайдая к ВСУ в Луганской области подошли подкрепления.

Он сообщил, что ВСУ выбили врага из Тошковки и закрепились в ней.

В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса "Лисичанск-Бахмут" теперь меньше простреливается. Гуманитарные грузы по ней проезжают.

По Камышевахе вчера то же самое сообщал Арестович.

09.47 Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

"У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего", - заявил Келин.

В начале мая директор ЦРУ Бернс заявлял, что США не видят признаков того, что Россия планирует развертывание или применение тактического ядерного оружия.

В то же время в российских СМИ регулярно звучат заявления, что Москва может применить такое оружие, если удары будут наноситься по ее территории и угрожать масштабными жертвами.

09.36 Вчера вечером в Донецке прилетело по коксохимзаводу в Кировском районе.

Местные телеграм-каналы публикуют фото взрывов и пожара на предприятии.

Утверждается, что завод не функционирует по назначению. А взорвались хранящиеся там боеприпасы.

Из-за их детонации пострадали окрестные улицы и дома - так утверждают в отдельных городских пабликах.

Местная "мэрия" не подтверждает детонации боеприпасов - и сообщает, что по Кировскому району города был нанесен массированный удар. Под который в том числе попал завод по адресу Коксохимическая, 1.

09.16 В Николаеве вновь слышны взрывы.

К слову, "прилеты" и "отлеты" слышали всю ночь.

Вот хроника событий от одного из местных пабликов:

00:42 запуски РСЗО из Херсона

00:50 взрывы в области

01:43 запуски РСЗО из под Херсона

02:13 сообщают о запусках ракет из под Херсона

02:19 в городе слышно отлёты. Большое количество

02:43 запуски РСЗО в сторону Николаева

02:57 запуски РСЗО

03:06 в городе слышны сильные взрывы, у людей трясутся окна

03:17 в городе снова слышны сильные взрывы.

08.59 Вчера мы рассказывали, что в Демидове Киевской области, где ВСУ взорвали дамбу на речке Ирпень, до сих пор стоят затопленными более 50 домов.

Сегодня агентство Reuters опубликовало фотографии с дрона, как это выглядит.

Снимки сделаны еще 15 мая, но, судя по информации о количестве подтоплений, озвученной вчера областной военной администрацией, с тех пор мало что изменилось.

08.42 Россиян оттеснили от "дороги жизни" Лисичанск-Бахмут в Луганской области, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

Он также подтвердил информацию Генштаба о том, что штурм Северодонецка продолжается.

Также россияне пытались штурмовать Боброво - село к востоку от Тошковки, но успеха не имели.

08.31 В Кривом Роге продолжается работа спасателей после удара по заводу на окраине города.

Ракеты прилетели туда вчера вечером. Власти Кривого Рога сообщали, что предприятие уничтожено.

08.14 Британские СМИ пишут, что Путин, возможно, уже мертв и его место занял двойник.

Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть Путина" его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.

"Новости" о замене Владимира Путина двойником начали распространяться несколько лет назад в Украине и России, когда внешность российского президента начала меняться под воздействием возраста.

Понятно, что никаких подтверждений этому не было. Но теперь эту тему подхватили британские СМИ.

В то же время слухи о раке у Путина недавно озвучивал американский режиссер Оливер Стоун, который раньше поддерживал Кремль и российскую политику.

08.00 Фотографии с улиц Северодонецка. Разрушенные жилые дома и дети, играющие под звуки канонады.

07.35 Еврокомиссия разослала странам ЕС новый проект нефтяного эмбарго против России, пишет Bloomberg.

По нему освобождается от санкций нефтепровод "Дружба", через который сырье получает Венгрия.

Также продлевается переходный период для ряда стран.

Болгария получит отсрочку до июня или декабря 2024 года, а для Хорватии сделают исключение по импорту вакуумного газойля.

Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства-члены или третьи страны.

То есть, неограниченный доступ к российской "трубе" будет иметь только Венгрия.

Под основной запрет подпадают морские перевозки нефти и топлива из России. Их предлагается ввести с 6-8 месячной отсрочкой.

07.00 Утренняя свода Генштаба.

По утренней сводке Генштаба на Донбассе и в Харьковской области никаких существенных изменений не произошло.

Штурм Северодонецка продолжается, противник пытается закрепиться в Лимане. Произвел несколько безуспешных атак от Попасной в направлении трассы Лисичанск-Бахмут.

А вот на севере Херсонской области украинские войска продолжают контрнаступление.

Вчера сообщалось о том, что противник по левому берегу Ингульца отошел на позиции в районе сел Андреевка, Лозовое и Белогорка.

А сегодня Генштаб заявил, что россияне отошли еще дальше - к Костромке. Это примерно восемь километров от реки Ингулец (на карте).

Теперь россияне перебрасывают резервы на это направление, сообщают ВСУ.