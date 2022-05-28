В Украине вслед за солью начал дорожать сахар.

Мы уже писали, что после остановки основного производителя соли в Украине - "Артемсоли" - в магазинах начали разметать эту продукцию. И, хотя ритейлеры утверждают, что дефицита соли не будет, и уже завозят импортный товар, ценники резко пошли вверх. "Страна" публиковала фото, сделанное в Миргороде Полтавской области - 10 килограммовый мешок — 325 гривен (то есть, 32,5 гривен за килограмм). Таким образом соль впервые стала дороже сахара, который на том же рынке продавался по 255 гривен за мешок 10 килограмм (или по 25,5 за килограмм).

Впрочем, продавцы начали "исправлять" этот ценовой дисбаланс. Уже на следующий день сахар подорожал до 27 гривен, а к выходным в некоторых торговых точках появился ценник в 29 гривен за килограмм.

"Люди начали закупать соль, а заодно и сахар - многие берут мешками. Пошли слухи, что может и сахар пропасть. Сами продавцы на рынке говорят, что сахар в ближайшее время подорожает до 35-40 гривен. Близится сезон консервации, и, если соли на заготовки нужно сравнительно немного, то сахар на варенье и компоты идет килограммами", — говорит нам жительница Полтавской области Елена.

Сахар дорожает и в других регионах. К примеру, в "Эпицентре" в Виннице килограмм сахара стоит уже 31 гривну. В Ровенской области сахар оптом (в мешках по 50 килограмм) продается по 1300 гривен (26 гривен за килограмм), хотя еще неделю назад было на 150 гривен дешевле. Впрочем, пока на рынке есть и более дешевые предложения. К примеру, в Киевской области сахар оптом выставляется от 21,8 гривен за килограмм. Правда, ценник преподносится как акционный.

То есть, продавцы начали повышать ценники на сахар, и до какого уровня они в итоге дойдут - неясно.

Разбирались, почему начал дорожать сахар.

Из-за соли и под варенье

Отметим, что рост цен на сахар для Украины - не в новость. В прошлом году сахар рекордно подорожал — на 61,5%. Среди причин эксперты называли низкое производство (из-за проблем с урожаем сахарной свеклы) и дорогой газ (его доля в себестоимости сахароварения достаточно высокая - до 60-70%). Рост ценников тогда сбили импортом - в Украину начал поступать на переработку тростниковый сахар-сырец.

Но и в этом году сахар дорожает. Так, в начале мая большинство торговых сетей увеличили цены на сахар, правда, незначительно - на 40-70 копеек за килограмм. В среднем по столичной рознице сахар стали продавать по 26,9 гривен вместо 26,5 гривен в апреле. Но, как видно, рост цен идет и дальше.

Причин подорожания сахара несколько.

Во-первых, как это ни парадоксально, на ценниках на сахар действительно сказалось подорожание соли. Хотя продукты никак не связаны и уж тем более не взаимозаменяемые, украинцы, начав "охотиться" за остатками дешевой соли, заодно решили обновить и запасы сахара. Причем берут минимум по несколько килограмм, а некоторые вообще мешками. Повышенный спрос позволяет торговцам переписывать ценники, особенно на рынках, где ажиотаж на любой продукт моментально бьет по ценам.

Во-вторых, близится сезон консервации. В этом году многие украинцы вместо цветов насадили овощей и клубники. Даже те, у кого нет огородов, собираются делать домашние заготовки. Первой пойдет клубника, и на варенье нужно немало сахара. Что заставляет хозяек делать запасы, а продавцам позволяет повышать цены.

Причем тут Индия

В-третьих, на мировом рынке намечается сахарный кризис. Недавно Индия ограничила экспорт сахара. С 1 июня по 31 октября экспортеры должны будут получать специальные разрешения на вывоз сахара (от сырца до белого сахара и рафинада). Лимит на сезон - 10 млн тонн. При этом уже на сегодняшний день законтрактовано 9 млн тонн, а 7,5 млн вывезено.

Подобные ограничения введены впервые за последние 6 лет. Местные власти поясняют их попыткой сдержать внутренние цены на сахар, хотя дефицита этого продукта в Индии нет, так как урожай был высоким.

Индия является вторым после Бразилии мировым экспортером сахара, поэтому ограничения не могут не сказаться на глобальном рынке. Тем более, что часть сахара перебрасывают на производство биоэтанола, то есть, потребность в нем растет. А значит, будет расти и цена.

Украинский рынок в теории практически не связан с мировым. Наша страна потребляет в основном свекловичный сахар, на импорт - высокие пошлины. Но, с другой стороны, в рамках ВТО Украина подписалась на беспошлинную квоту по сырцу (260 тысяч тонн). В рамках этой квоты в прошлом году как раз и завозился сырец (всего в 2021 году поставили 164 тысячи тонн), что позволило стабилизировать внутренние цены на сахар (тростниковый сахар традиционно дешевле свекловичного).

То есть, получается, если тростниковый сахар на мировом рынке будет дорожать, то и "гасить" ценовые пожары на внутреннем рынке будет нечем.

При этом украинский сахар с нового урожая дешевым точно не будет. Посевная по сахарной свекле прошла более-менее нормально, основные свекловичные регионы боевыми действиями не затронуты. Но спад по сравнению с прошлым годом все равно есть. По данным ассоциации "Укрсахар", на 27 мая свекла посеяна на площадях в 182,1 тысячах гектар, тогда как на аналогичную дату 2021 года - на 224,7 тысячах гектар. Кроме того, в "Укрсахаре" говорят о нашествии долгоносика, который атакует практически все регионы - на 26 мая повреждено от 2% до 16% всходов.

Но производство сахара из-за дорогого газа (его доля в себестоимости продукции может достигать 70%) дешевым точно не будет. Плюс растет логистическая составляющая, а это еще порядка 10% в цене.

"Сахар может подорожать из-за логистической составляющей. В этом продукте логистика длинная, так как сначала нужно поставить свеклу, потом вывезти сахар на склады и в розницу", - говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

При этом, по его мнению, других основания, кроме логистики, для роста цен на сахар нет.

"Производители два года завышали ценники на сахар. У них есть ресурс для производства и минимизации негативных факторов. Плюс в этом году, скорее всего, не будет экспорта сахара (он в 2021 году был сравнительно небольшим - порядка 25 тысяч тонн), поэтому дефицита не ожидается. Хотя, конечно, исключить попытки искусственного создания ажиотажа, как с солью, нельзя", - говорит Дорошенко.

Поэтому ценники по 30-35 гривен, а то и выше, эксперты считают вполне реальными. Отметим, что прогнозы по повышению цен заставляют многих торговцев придерживать запасы. Сахар - продукт достаточно "долгоиграющий", к примеру, сейчас на рынке предлагаются еще партии производства 2019 года. То есть, если продукт сохранился в хорошем качестве, на нем можно неплохо заработать.

Сужение предложения на фоне увеличения спроса в свою очередь разгоняет ценники.

"С июня следует ожидать еще большего увеличения спроса в связи с сезоном консервации. И тогда цены могут сильно пойти вверх. До каких отметок они могут разогнаться - пока неясно. Не исключено, что рост будет заметным. Тем более, что на сегодня не совсем понятно, что с сахарным балансом в стране. Запасы очень сильно разбросаны по регионам. Много сахара было на складах в Сумской области, а часть объемов могла быть утрачена в ходе боевых действий. А продукция нового урожая начнет поступать на рынок только с ноября", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине начинается продуктовый ажиотаж.