Российский самолет обстрелял ракетами церковь и детсад под Сумами, ранена женщина.

Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

"Российская авиация около 18 часов осуществила 3 пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района. В результате обстрела ранена женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", - говорится в сообщении пограничников.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, самолет с территории Курской области ударил ракетой по гражданскому объекту в Сумской.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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