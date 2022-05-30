В понедельник, 30 мая, в Украину прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом она сообщила в Twitter.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - написала она утром 30 мая.

Отметим, что на днях президент франции Эммануэль Макрон имел более чем часовую беседу с российским коллегой Владимиром Путиным о снятии морской блокады и обмене пленными между Киевом и Москвой.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.