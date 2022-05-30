В Броварах Киевской области начались работы по демонтажу трех объектов в парке Победы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Он заявил, что было решено демонтировать три объекта, один из которых - советский истребитель МиГ-15 (производившийся в том числе и в Украине). Вместо него хотят поставить макет самолета "Мрия", уничтоженного в Гостомеле.

Из похожих объектов там еще есть танк Т-34, но будут ли его убирать, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Днепре демонтировали установленный в 2010 году памятник комсомольцам.

Кроме того, сообщалось, что в Черниговской области решили демонтировать монумент "Три сестры" на границе с РФ и Беларусью.

Также мы писали, что в Киеве демонтировали монумент и переименовали арку Дружбы народов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

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Подробно о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.