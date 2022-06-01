Из Славянска, который находится на линии фронта и обстреливается, завтра, 2 июня, отправится бесплатный эвакуационный автобус в Днепр.

Об этом сообщает местная администрация.

А в пятницу, 3 июня, запланирован выезд в Ровенскую область с расселением.

Запись на посадку – по телефонам горячей линии Славянской городской военной администрации.

Напомним, что сегодня россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Разрушены жилые дома.

А американский Институт изучения войны полагает, что российские силы все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.