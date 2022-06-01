В районе Северодонецка Луганской области, где сейчас сосредоточены основные усилия РФ, среди украинских военнослужащих зарождается недовольство, они жалуются на отсутствие средств и поддержки со стороны их командования.

Об этом сообщает Международное французского радио (Rfi).

В репортаже сообщается, что по мере ожесточения боев на Донбассе "назревает упадок" в украинской армии. Военные, которые находятся на высотах Лисичанска, описывают происходящее на фронте как "ад на земле".

"Русские бомбят и обстреливают из минометов 24 часа в сутки, без перерыва. Когда вы вступаете в бой со своими людьми, после двух минут боя у вас уже есть много раненых, которых вы должны эвакуировать. Приезжают новые, и через несколько минут их уже нет в живых", - рассказал один из военнослужащих.

Командир одной из резервных частей прямо высказал журналистам недовольство.

"Мы базировались в тылу. Но наше начальство обмануло нас, отправило на передовую незаметно для всех. Мои люди не были готовы к бою. Половина из них ни разу даже не выстрелила. Они деморализованы. Русские нас убивают и все. Нас обстреливают 24 часа в сутки, без перерыва. У нас нет даже боеприпасов. Наше командование нас не поддерживает. Наши лидеры забыли нас. Мой командир был ранен, и я даже не знаю, где он. Мы должны найти свои собственные линии связи, снаряжение и еду. Потому что наше начальство не знает, где мы и что делаем", - сказал он.

32-летний сержант Роман Ильченко заявил журналистам, что "у русских есть артиллерия, бронетехника, и их силы в пять-шесть раз больше".

Также военнослужащие указывают на проблемы с оснащением.

"У нас были только автоматы и РПГ 1986 года. Пулемет Дегтярева 1943 года. И пулемет Максима 1933 года. А еще у нас есть шведский переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, но батарея не сработала. Это все, что у нас было", - описывает последнюю операцию член 20-го батальона Владимир Харчук.

По его словам, из-за того, что его подразделение отступило, командование обвинило их в дезертирстве.

Андрей Шевченко, 39-летний военнослужащий, считает, что если украинская армия не усилит свою артиллерию, она ничего не сможет сделать.

"Вы не можете сражаться только с AK47. Русские нас раздавят. Нас обстреливают с воздуха, из минометов, мы не можем ответить простыми автоматами Калашникова или гранатометами ближнего действия", - сказал он.

Материал заканчивается вопросом об исходе битвы за Северодонецк, и констатацией, что город потерян.

По словам военных, если ничего не изменится, весь Донбасс рано или поздно попадет в руки России.

Отметим, ранее о проблемах в украинской армии на Донбассе писала газета The Washington Post.

"То, что такие публикации стали все чаще появляться в западных СМИ может иметь двоякий эффект. С одной стороны - они побуждают увеличивать военную помощь Украине, чтобы добиться паритета в вооружениях с россиянами. С другой стороны - зарождают сомнения в том, что России в войне в Украине можно нанести поражение, что добавляет аргументов тем политикам на Западе, кто считает, что с Россией нужно поскорее договорится, пойдя на уступки и компромиссы.

Но в конечно счёте, все будет зависеть от исхода битвы за Донбасс, которая и покажет какие прогнозы оправдываются", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по данным губернатора Луганской области, в Северодонецке часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, бои продолжаются. Россияне контролируют уже 70% города.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.