Восстановление "Мрии" - затратно, экономически нецелесообразно и не приоритетно. А стоимость восстановления Мрии, озвученная Укроборонпромом, на 600 миллионов долларов выше реальной цены.

Об этом пишет бывший глава службы ведущих конструкторов самолета Ан-225 "Мрия" Анатолий Вовнянко на сайте "Хвиля".

В письме к Владимиру Зеленскому авиаконструктор напоминает, что с 2020 года ВСУ ждет от "Антонова" 3 самолета Ан-178. Под них предприятие взяло кредит на 4 млрд грн.

Самолеты собирались строить "без российских комплектующих", но к 2021 году закончили лишь один самолет на 80% и вопрос замены комплектующих был так и не решен.

Но, несмотря на отсутствие прогресса по существующим проектам, глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев аннонсирует восстановление "Мрии".

В связи с этим авиаконструктор задался вопросом целесообразности проекта - "Мрия" создавалась в 1988 году для транспортировки космического корабля "Буран", но после распада СССР использовался лишь 1-2 раза в год, в то время как Ан-178 действительно нужны ВСУ.

К тому же авиаконструктор удивлен ценой "достройки" "Мрии" (создание второго экземпляра "Мрии" было остановлено в начале 90-х годов), озвученной Укроборонпромом, в 800 миллионов долларов. Сам Вовнянко оценивает проект в 150-190 млн (с учетом использования старых запчастей). То есть, как минимум, на 600 миллионов долларов меньше.

"Кроме того, ДП "Антонов" давно находится в критическом состоянии и не может одновременно строить самолеты Ан-178 и Ан-225 и неизвестно когда или вообще достроит вторую "Мрию"? А вот "осваивать" огромные средства, которые нужны для ВСУ и восстановления разрушенной страны, они умеют в совершенстве", - пишет авиаконструктор.

Вовнянко привел также стоимость строительства с нуля других больших самолетов. Например, по его словам, построить "Аэробус" А-380 стоит 489 млн долларов.

То есть, Укроборонпром предлагает потратить на достройку Мрии больше, чем тратят на строительство новых самолётов "с нуля".

Ранее Зеленский объявил о планах собрать второй самолет "Мрия".

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